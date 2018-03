Vrees dat gluurder vaker toesloeg bij Reünie in Borculo

Gemeente trekt streep door kickboksgala in Zutphen

30 maart Het kickboksgala A night 2 remember in de Zutphense Hanzehal gaat dit jaar niet door. Voor het evenement - dat op 21 april zou plaatsvinden - verleent de gemeente Zutphen geen vergunning. Volgens de gemeente is de gala-organisatie bij de vergunningsaanvraag in gebreke gebleven, door onvoldoende informatie te verstrekken.