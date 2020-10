Vrees ziekenhuis SKB Winterswijk: reguliere zorg opnieuw in gevaar door corona én ziekteverzuim

Er worden nu incidenteel coronapatiënten uit andere delen van het land opgevangen. Zo kwam vorige week het verhaal naar buiten van Metin Verdoold uit Rotterdam, die vanwege plaatsgebrek in een ziekenhuis in die buurt naar Winterswijk is gebracht, net als overigens drie andere patiënten van elders.



,,Toen ik hoorde dat ik 185 kilometer verderop naar Winterswijk moest, zakte mij de moed wel in de schoenen. Zó ver van huis. In de ambulance heb ik wel gehuild hoor, dat mag je best weten”, aldus Verdoold, die overigens niets dan goeds te melden heeft over het Achterhoekse ziekenhuis. ,,De Achterhoek is mooi. Iedereen is aardig. Ik kom hier nog wel een keertje terug voor een lang weekend vakantie. Maar dan wel helemaal gezond.”



Verder wordt verwacht dat er meer locaties openen voor opvang van patiënten op leeftijd met COVID-19, die afkomstig zijn uit verzorgings- en verpleeghuizen. Er zijn plannen om deze opvang uit te breiden naar meer locaties in de regio. Dat geldt ook voor de zorghotels. In de Achterhoek staat er nu één: in Gaanderen.