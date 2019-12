Vrienden SKB roepen hulp minister Bruins in

WINTERSWIJK - Stichting Vrienden van het SKB roept de hulp in van Bruno Bruins, minister van volksgezondheid, om te voorkomen dat verloskunde en de kinderafdeling vanuit het ziekenhuis in Winterswijk in 2025 worden overgeheveld naar het nieuwe Slingeland ziekenhuis in Doetinchem.