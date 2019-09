Vrienden van Borculo Live niet welkom in feesttent Septemberfeesten

Dag en nacht naar de sport­school in Groenlo, Doetinchem en Winters­wijk

7:44 GROENLO/ DOETINCHEM - Midden in de nacht sporten kan straks in Groenlo, Doetinchem en Winterswijk. In deze Achterhoekse plaatsen openen vestigingen van Anytime Fitness, een sportschool die 24 uur per dag, zeven dagen in de week open is.