Vrienden van overleden Stefano houden herdenking in skatepark van Doetinchem

DOETINCHEM - Zaterdagavond wordt de 28-jarige Stefano Secchi herdacht op de skatebaan van Doetinchem. Met crowdfunding is meer dan 1.600 euro opgehaald om kosten te dekken. ,,We eren Stefano op een plek waar hij graag was.’’

Op initiatief van twee van zijn vrienden was een doneeractie op poten gezet: 139 donaties en 1.650 euro later is het zo ver. Na overleg met de politie en de gemeente mag de herdenking zaterdagavond doorgaan, in het skatepark in de Huet.

Omdat de uitvaart van Secchi in besloten kring werd gehouden, konden veel kennissen geen afscheid nemen. Daarom namen een aantal vrienden het heft in eigen handen genomen.

,,De eerste week van de inzamelactie stroomden de donaties dagelijks binnen,’’ vertelt vriendin Manon Heemeijer, ,,nu hebben we meer dan genoeg opgehaald.’’ Het geld dat overblijft, wordt aan de familie gegeven.

Grote opkomst verwacht

Zo'n tachtig mensen hebben aangegeven dat ze aanwezig zijn, maar dat worden er nog meer, vermoedt één van de organisatoren. ,,De politie zal erop toezien dat alles rustig verloopt’’, meldt een woordvoerster van de gemeente. ,,En dat iedereen zich aan de afspraken houdt; geen alcohol en luide muziek.’’

Doodsoorzaak onbekend

Er heersen nog veel onduidelijkheden rond het overlijden van de jonge Doetinchemmer. Er was sprake van een overdosis of zelfdoding, maar een familielid bevestigt via Facebook dat Secchi een natuurlijke dood is gestorven.

Geen doorsnee herdenking