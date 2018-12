Vriendengroep steelt show bij WK darts in Londen met vlag van ‘Behindcorner’

Die Achterhoekse vlag was van de 25-jarige Tom Reijers uit Zeddam. Reijers was samen met vier vrienden bij de avondwedstrijden op het WK darts in Londen. Een droom die uitkwam. ,,We proberen al vier jaar kaarten te regelen voor een plek dicht bij het podium’’, vertelt Reijers. Dit jaar lukte het eindelijk om kaarten te bemachtigen.



Een plek dicht bij het podium, betekent ook dat je als toeschouwer in beeld komt. ,,We wilden eerst een Nederlandse vlag meenemen met ‘Barney’ erop. Toen Van Barneveld vroegtijdig werd uitgeschakeld in het toernooi, moesten we iets anders verzinnen’’, legt hij uit.