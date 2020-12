Vriendjes bibberen van de kou om zieke Rein (10) bij te staan: ‘Ik wil iedere dag aan hem denken’

Mogelijke wraakactie: boze buren bestoken jongeren met vuurwerk in Doetinchem­se wijk Overstegen

8 december DOETINCHEM - De situatie in de Doetinchemse wijk Overstegen lijkt verder te escaleren. Een groep jongeren is vrijdagavond met zwaar vuurwerk bestookt door een of twee buurtbewoners. Mogelijk is dit een wraakactie.