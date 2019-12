Vrieskou, wind en regen: klootschieten in Geesteren gaat altijd door

In 1971 werd hij voor het eerst gehouden: het kerstklootschiettoernooi van KV Respelhoek. Er was die eerste keer nog geen verloting bij, maar dat volgde de jaren erop al snel. Het toernooi op de ochtend van tweede kerstdag bleek een schot in de roos. „En dat terwijl sommige spelers er best ver voor moeten rijden”, zegt voorzitter Marjo Wiegers. „Soms anderhalf uur. Dan is het best vroeg opstaan.”