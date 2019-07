Vrijdag op de Zwarte Cross: Black Eyed Peas, backflip met een bezoeker en hakken met Paul Elstak

Berkelland loopt achter op schema in aanloop naar energieneu­traal 2030

9:12 BORCULO/EIBERGEN/NEEDE - In de aanloop naar energieneutraliteit in 2030 komt in Berkelland op dit moment plaatselijk opgewekte energie nog slechts van zonnepanelen op daken. Het aantal zonneparken in de gemeente is nog nul. Maar het is wel de variant die het meest wordt voorbereid om concreet energie te produceren.