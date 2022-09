Vrije pensionado’s stimuleren de economie met hun ‘gratis geld’

Zwerfafval­ra­pers Helemaal­Groen verwelko­men 10.000ste ‘collega’; in Berkelland doet 1% van de inwoners al mee

GEESTEREN (Gld) - Burgerinitiatief HelemaalGroen heeft deze week de 10.000ste gebruiker van de HelemaalGroen-app verwelkomd. In drie jaar tijd is het initiatief daarmee van zeven gegroeid naar 10.000. Geesternaar Jaap de Boer begon het destijds ‘gewoon omdat ‘ie een énorme hekel heeft aan zwerfvuil’, meldt de organisatie. Actie in plaats van je ergeren werkt daarbij.

30 augustus