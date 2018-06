Natuurmonumenten waakt voor te veel optimisme, maar initiatiefnemer vertrouwt erop dat particuliere vrije school zich op landgoed in Vierakker kan vestigen. Talander zit nu in Zutphen.

'Onze nieuwe locatie in Vierakker vanaf schooljaar 2018-2019', staat op de site van Vrije initiatiefschool Talander met daarbij een foto van de Beckenstraat 1 op landgoed Hackfort. Initiatiefneemster Ingrid Busink ziet het helemaal zitten: ,,Tussen nu en januari hopen we hier met de school te kunnen beginnen.''

Navraag bij de gemeente Bronckhorst leert dat er nog geen concreet plan is ingediend. ,,We hebben een paar keer vooroverleg gevoerd en aangegeven dat er wellicht mogelijkheden voor een school bestaan. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. De bestemming is nu agrarisch. Er is nog geen aanvraag ingediend. Die hebben we nodig voordat we iets kunnen beslissen'', zegt een gemeentewoordvoerder.

Melkveebedrijf

Busink woont inmiddels met haar gezin op het erf aan de Beckenstraat. Hier runde Henry Pardijs tot voor kort een melkveebedrijf. Dit bedrijf moest hier weg. Pardijs wilde naar Baak, maar is na slepende juridische procedures in Drempt beland. Op het moment dat Busink haar verhaal doet, worden de laatste stuks vee op transport gezet.

Natuurmonumenten, eigenaar van Hackfort, is op zoek naar een nieuwe invulling voor het perceel aan de Beckenstraat. Volgens Busink is zij al jaren met de organisatie in gesprek en ziet het er goed uit. Een woordvoerder van Natuurmonumenten waakt voor te veel optimisme: ,,We merken dat in de omgeving weerstand aan het ontstaan is, terwijl er nog helemaal geen concreet plan ligt.''

Hackfort

Busink zegt dat diverse Hackfort-bewoners hebben aangegeven dat zij hun kinderen naar Talander willen sturen en dat boeren hebben aangeboden leerlingen straks te laten'meewerken'. ,,In de natuur krijg je eerbied voor het leven en voor de ontwikkeling voor de kinderen is dit een extra.'' Uit de reactie van Natuurmonumenten valt op te maken dat niet iedereen positief tegen het schoolinitiatief aankijkt.