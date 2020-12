Vrijheid is denken wat je wilt: vwo-scholieren Rietveld schrijven brieven aan familie gesneuvelde Canadezen

‘Conflict ziekenhui­zen had voorkomen kunnen worden als duidelijk was: wat is volwaardig’, zegt interim-bestuurder

19:00 DOETINCHEM / WINTERSWIJK - Als bij aanvang van de fusie tussen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk de discussie was gevoerd ‘wat is volwaardig’, had het hele conflict van het afgelopen jaar wellicht voorkomen kunnen worden.