Vrijheidsbos Geesteren: de eerste bomen voor oorlogsslachtoffers worden in oktober geplant

GEESTEREN - Geesteren krijgt ruim 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog alsnog een herinneringsbos. In het Vrijheidsbos worden komend najaar bomen geplant voor de elf mensen die door de oorlog om het leven zijn gekomen in het dorp. Ook het planten van eigen herdenkingsbomen is in het gedenkbos mogelijk, net als uitstrooien van as.

Het Vrijheidsbos wordt aangeplant op de hoek van de Oude Diepenheimseweg en de Needse Tolweg. De aanleg van het bos leek eind vorig jaar even op losse schroeven staan: de gemeente Berkelland zou eigenaar worden van de grond voor het herinneringsbos, maar die plannen lagen tijdelijk stil.

Nu is dat wel gelukt: Berkelland heeft 3,7 hectare grond aangekocht, via een kavelruil waarbij ook de provincie Gelderland is betrokken. De grond stelt de gemeente in bruikleen beschikbaar aan de initiatiefnemer, de Stichting Vrijheidsbos Geesteren. De stichting gaat het bos aanplanten en beheren.

Eerste bomen in oktober

„We zijn erg blij met dit besluit”, zegt Jolanda Luimes-Arentsen, voorzitter van de stichting Vrijheidsbos. Het steven is nu om in oktober de monumentbomen voor de oorlogsslachtoffers te kunnen poten, zegt ze. „Er zijn al diverse aanvragen voor individuele herdenkingsbomen, ook die kunnen mogelijk al in het najaar worden geplant.”

De locatie is volgens de stichting perfect: vlak bij de begraafplaats, het dorp en het bos van Staatsbosbeheer en De Sprakelberg. Op het perceel is plek voor in totaal 150 bomen. Als in de toekomst meer ruimte nodig is, kan het bos mogelijk worden uitgebreid naar aanpalende gronden.