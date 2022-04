Vrijheidsconcert voor Oekraïne bij museumboerderij Smedekinck: ‘Het begrip vrijheid heeft nu een bijzondere lading’

Het begrip vrijheid krijgt zo een bijzondere lading, zegt Bertus Menkveld van het Zelhems Mannenkoor. Het koor is zaterdag 7 mei te horen op het concert, dat een festival-achtige opzet heeft. ,,Er was twee jaar geleden al zoveel energie in gestopt dat is besloten om het weer op te pakken. Het verenigingsleven heeft ook een slechte tijd gehad, het is fijn dat we dit nu weer kunnen doen.’’