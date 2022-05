Vrijheidsfestival in teken van gesneuvelde Canadese bevrijders

Eremedail­le voor Sylvia Heinen; afscheid van pionier in de Achterhoek

BREDEVOORT - Oprichter en directeur Sylvia Heinen van de Koppelkerk in Bredevoort heeft zondagmiddag de eremedaille ontvangen van de gemeente Aalten. De Koppelkerk is sinds 2015 een vrijplaats voor kunst en cultuur in de Achterhoek.

22 mei