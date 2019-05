Vrijheidspark nieuwe naam van groen rond Winterswijks raadhuis

De gemeenteraad nam unaniem het voorstel aan om dit deel aan de rand van het centrum om te vormen, maar het CDA stelde een andere naam voor. De wegenstructuur wordt aangepakt, bestaande parkeerplaatsen worden omgezet in groen en op andere plaatsen, zoals achter het oude gemeentehuis, worden weer parkeerplaatsen aangelegd.

Eucalyptapark

Het plan had tot woensdagavond de werknaam Eucalyptapark, naar het jongerencentrum dat jarenlang in het voormalige katholieke parochiehuis aan de Jeugdkerkstraat zat. Dat gebouw is inmiddels verbouwd tot kerk voor christengemeente De Ontmoeting.