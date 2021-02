Vrijspraak boer Thijs Wieggers voor bedreigen motoragent die hem onder schot hield

Wieggers is enorm blij met deze uitspraak, die woensdagmorgen is gedaan door de politierechter in Dordrecht. ,,Dit is gerechtigheid, het recht zegeviert”, zegt de Achterhoekse melkveehouder kort na afloop van de zitting. ,,Ik ben en blijf ervan overtuigd dat dit allemaal berust op een groot misverstand. Dat heb ik de rechter ook verteld.”



Wieggers liet de zaak zelf voor de rechter komen, nadat hij vorig jaar oktober in een zogeheten OM-hoorzitting een schikkingsvoorstel kreeg van het betalen van 430 euro schadevergoeding aan de agent en 40 uur taakstraf.



Hier ging hij tegen in beroep en dat heeft dus goed uitgepakt voor de 39-jarige boer, die nu geen strafblad krijgt. ,,Daar zijn we mooi van af!”, zegt hij hoorbaar opgelucht.