Vrijspraak voor duo dat met hoveniersbedrijf mensen opgelicht zou hebben

Konijnen­fok­ker Greet uit Eibergen over nieuwe dierenwet: ‘We zitten allemaal in de rats’

13 juni EIBERGEN – Konijnenfokker Greet Abbink uit Eibergen maakt zich ongerust om haar hobby. Ze hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt over de nieuwe dierenwet. „We zitten allemaal in de rats. Na de aankondiging van de nieuwe wet was ik een beetje perplex. Iedereen in de konijnenfok heeft het erover. Er is nog zoveel onzeker. Ik hoop dat er snel meer duidelijk is”, zegt Abbink.