Vrijspraak voor musketier die bij Slag om Bergh een vrouw in haar buik schoot

Figurant

Op Twee Pinksterdag 2019 werd in ’s-Heerenberg de bestorming van kasteel Bergh nagespeeld. De man deed als figurant mee. De 39-jarige vrouw uit Zwolle stond samen met haar gezin tussen het publiek naar het middeleeuwse spektakel te kijken. Zij werd tijdens het naspelen van de slag in haar buik getroffen door de pompstok die de musketier gebruikte om zijn musket te laden. Bij het bij het lossen van het schot zat de pompstok nog in het wapen. De vrouw werd in haar buik geraakt en raakte ernstig gewond: geperforeerde darmen en een gebroken staartbotje.

Onvoorzichtig

De rechtbank is van mening dat de man weliswaar enige onoplettendheid of onvoorzichtigheid te verwijten valt omdat hij niet heeft gecontroleerd of de pompstok nog in de loop stak toen hij het schot loste. Maar dat hij aanzienlijk onvoorzichtig was of ernstig tekort schoot is volgens de rechtbank geen sprake.



De rechtbank stelt de Lichtenvoordenaar niet aansprakelijk voor het veroorzaken van de ernstige gevolgen. ‘Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest', aldus de uitspraak. ‘Niet is komen vast te staan dat hij de gevolgen van zijn handelen had kunnen en moeten voorzien.’