Vrijspraak voor stelen 100.000 euro uit pinautomaat Aalten en in scène zetten ontvoering

ZUTPHEN/ AALTEN - Er is onvoldoende bewijs voor de diefstal van bijna een ton uit een pinautomaat in Aalten op 23 maart 2017. Volgens de politie zette de 40-jarige storingsmonteur uit Oosterhout een ontvoering in scène , maar volgens het OM maakt dit de diefstal niet bewezen. Daarom volgt een vrijspraak.

De man is ook vrijgesproken voor het doen van een valse aangifte en het witwassen, zo oordeelde de rechtbank donderdag.

De medeverdachte, een 40-jarige Arnhemmer, wordt alleen veroordeeld voor het witwassen van 15 mille. Dat bedrag had hij cash in huis en hij had daar geen goede verklaring voor, zegt de rechtbank. Voor dat witwassen legt de rechtbank hem een taakstraf op van 100 uur. Ook moet de man het bedrag terugbetalen aan de staat.

Celstraffen geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de man uit Oosterhout een jaar cel geëist, en tegen Arnhemmer 9 maanden. De man uit Oosterhout bleef tijdens de zitting bij zijn verhaal dat hij op de bewuste dag in de buurt van Varsseveld was gekidnapt. Later op die dag werd hij in een busje in Doetinchem aangetroffen.

Zowel de man uit Oosterhout als de Arnhemmer heeft vanaf het begin alle betrokkenheid bij de diefstal ontkend. Ook tijdens de zitting bleven ze bij hun verhaal. Het OM vond dat er sprake was van een vooropgezet plan van de twee, maar daar ziet de rechtbank geen bewijs voor.

Er is nog hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak, het is nog niet bekend of het OM dit gaat instellen.