Vrijwel alles blijft bij het oude bij het Waterschap Rijn en IJssel

Het CDA komt op gelijke hoogte met Water Natuurlijk. Beide partijen hebben 5 zetels maar het CDA kreeg net wat meer stemmen, dus blijft nominaal de grootste partij. CDA-lijsttrekker Frank Wissink hield gemengde gevoelens over aan de verkiezingen. ,,Het is mooi dat we nog steeds de grootste partij zijn, maar we zijn wel een zetel kwijt. De vorige keer hadden we een krappe restzetel, die hebben we niet kunnen behouden.’’ Volgens Wissink zijn het klimaat en de financiën de grootste uitdagingen voor de komende vier jaar. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een schuld van rond de 400 miljoen euro.

Het werkgebied van het waterschap beslaat de Achterhoek, Liemers, Arnhem-Noord, Veluwezoom en een deel van Overijssel.

Verrassing

Bij lijsttrekker Anna-Lena Penninx van de PvdA heerste opgetogenheid. ,,Dit is een verrassing’’, zei ze na het bekend worden van de uitslag. ,,We hebben een hele leuke campagne gevoerd en we hebben een mooi team. Vooral in Arnhem hebben we er hard aan getrokken’’, aldus Penninx. Voor de PvdA is herstel van de biodiversiteit een belangrijk thema voor de komende periode. ,,Verder moet de kwijtschelding van de waterschapslasten voor de lage inkomens moet behouden blijven en gaan wij ons inzetten voor het principe 'de vervuiler betaalt', als we in het college komen.’’

Stabiel bestuur