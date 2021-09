Vrijwilligers Natuurpark Kronenkamp in Neede maken op Burendag werk van ‘wederopbouw 2.0’

Natuurpark Kronenkamp is een bijzondere plek. Dat was al toen het hier nog draaide om doorgespoeld afvalwater. „Dit was de eerste helemaal biologische afvalwaterzuivering in Nederland”, vertelt vrijwilliger Jan Lansink trots. „Gebouwd in de periode van 1952 tot 1956. En de enige die ook nog compleet is. Er zijn er meer geweest, maar die zijn inmiddels gesloopt. Hier is alles nog min of meer intact.”