Wethouder Marijke van Haaren opende zaterdag Nationale Molendag in Neede, door de molen samen met molenaar Bennie Mensink in werking te zetten. Voor wie het ‘kip-ei’ verhaal rond molens nog niet kent: het proces begint met ter plekke gebakken pannenkoeken. Van meel, gemaald in...

“Op dit moment zijn er nog 1.200 werkende molens in ons land. Vroeger waren dit er zeker 12.000. Met windkracht werd de energie geleverd die nodig was voor het verwerken van granen. In onze gemeente hebben we maar liefst vijf molens die nog in werking zijn. Prachtig dat dit cultuurgoed zo mooi bewaard is gebleven. Dit is te danken aan de inzet van de vrijwilligers”, vertelt de wethouder voordat zij de openingshandeling verricht.

Vrijwilligers