Vrijwilligers Noordijkse dorpsmoestuin: ‘Oogst nog beter verkocht dan vorig jaar’

Handhaver Klaas en zijn elf collega’s in Zutphen krijgen een coronabo­nus van 300 euro: ‘Handhaven niet altijd even leuk’

7:00 Politieagenten kregen onlangs al een coronabonus, boa’s pisten naast het potje. Dat laat Zutphen niet gebeuren. De gemeente trekt zelf de knip voor de twaalf handhavers in de gemeente. Onder hen Klaas Regter (51). Hij krijgt net als zijn collega's eenmalig 300 euro extra bijgeschreven. ,,We moesten normale taken laten liggen.’’