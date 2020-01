Vrijwilligers rijden op Eibergse Electrocar

Auto tegen boom en in sloot: bestuurder gewond in Doetinchem

3 januari DOETINCHEM - Een automobilist is vrijdagmiddag rond 16.15 uur gewond geraakt doordat hij met zijn wagen tegen een boom botste langs de Liemersweg in Doetinchem. De auto landde op zijn kant in een sloot. De bestuurder is naar het ziekenhuis vervoerd ter controle.