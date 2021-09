Vrijwilligster van het jaar Frieda van Enk: ‘Compleet overdonderd, maar ook echt trots’

Het was al een fijne bijeenkomst, want voor de eerste keer sinds corona kon de Eibergse afdeling van de Zonnebloem weer met gasten bij elkaar komen en tegelijkertijd ook nog eens het 55-jarige bestaan vieren. Het werd voor voorzitster Frieda van Enk allemaal nog mooier, toen na het optreden van een conferencier onverwacht de Berkellandse wethouder Anjo Bosman de zaal in kwam met een bos bloemen. „Ik zag opeens ook mijn dochter en mijn zwager, toen dacht ik, wat doen zij hier?” Van Enk lacht. „Ik vond het al bijzonder dat de conferencier ineens begon te vertellen hoe druk ik ermee ben en wat ik allemaal doe.”

Electrocar

Niet niks, zo blijkt, want behalve de taak van voorzitster in de afgelopen tien jaar, regelt de Eibergse ook al twaalf jaar de pr voor de afdeling. In 2017 heeft ze ook nog het secretariaat op zich genomen, omdat de toenmalige secretaris ermee stopte en er tot op heden nog steeds geen nieuwe is gevonden. Daarnaast is ze ook voorzitster van de Eibergse Electrocar, waarvan ze een van de initiatiefnemers is.

Daar krijgt ze volgend jaar meer tijd voor, want dan stopt ze bij de Zonnebloem. „Dan is het tijd voor andere dingen. Het is mooi, maar intensief werk, het gaat niet vanzelf. De Zonnebloem is een goeie organisatie en het mooie is dat je als afdeling behoorlijk autonoom bent. Dus kun je als voorzitster ook je eigen stempel op het werk drukken.”

Zichtbaarheid

Wat is het stempel van Frieda van Enk na al die jaren? Ze denkt even na en zegt dan: „De zichtbaarheid. De Zonnebloem was al wel bekend, maar door mijn steeds maar weer verstuurde persberichten is dat verbeterd. Zelfs in coronatijd hebben we er zes nieuwe vrijwilligers bij gekregen. En het aantal gasten tijdens onze activiteiten is in de laatste jaren verdriedubbeld.” Haar pr-skills zet ze straks in voor de Electrocar. „Want die mag best wat drukker worden.”