Vroege Mondriaan wordt geveild: Achterhoeks boereninterieur

‘Ondanks een duidelijk traditioneel onderwerp, wijkt Mondriaans techniek af van de standaard die zijn tijdgenoten hanteerden - korte penseelstreken en dynamische lijnen zijn duidelijk te onderscheiden. Opvallend is het verschil tussen de door hem in 1891 fijn geschilderde stillevens en dit specifieke werk. De kleuren zijn zeker meer uitgesproken, maar het is duidelijk dat het geïntensiveerde licht en de schaduw de hoofdrol spelen. Ook is een eerste fascinatie met lijnenspel terug te vinden in de raampartijen en tegels. In die zin is figuratieve werk al te zien als voorbode van Mondriaans wereldberoemde latere abstracte stukken. Deze werken, geschilderd na Mondriaans inschrijving aan de Rijksakademie in Amsterdam toen de kunstenaar nog maar 20 jaar oud was, worden gekenmerkt door vergelijkbare losse penseelstreken en vergelijkbare kleurkeuze', wordt het werk beschreven.