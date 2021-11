Vroege sluiting destastreus voor horeca: ‘80 procent omzetverlies’

Kuiper is mede-eigenaar van de naast elkaar zittende restaurants Macamba en Gringo’s en café Pinchos in de Doetinchemse Grutstraat. ,,Wij zijn puur avondzaken, dus normaal maken wij tussen zes uur ’s avonds en middernacht de grootste klapper. Die missen we nu volledig”, zegt hij. ,,Want er is niemand die om twee uur 's middags bij ons een biefstuk komt eten.”



Frank Gesthuizen van Jan&Jan in Didam herkent dat verhaal volledig. ,,Met het diner halen wij zeker 60 tot 70 procent van onze omzet binnen. Dus reken het verlies maar uit...”

Champagneontbijtjes

Volledig scherm Danny Nijman van café De Stam in Winterswijk. © Jan Ruland van den Brink Toch zitten ze in hartje Didam niet bij de pakken neer, met onder meer een pubquiz en champagneontbijtjes. ,,We doen alles om er een feestje van te maken in de korte tijd die we hebben”, zegt Gesthuizen.



Dat gebeurt niet bij verschillende zaken in de Grutstraat, dé horecastraat van Doetinchem. Daar lieten grand café Hendrixen, restaurant De Zaak en bistro De Cactus al weten voorlopig niet meer te openen. In Winterswijk nam Danny Nijman al eerder het besluit zijn café De Stam de komende weken dicht te houden. ,,Onze vriezers kosten minder geld wanneer ze uitstaan”, zei hij daarover.

Energie naar bezorgen en afhalen

Ook restaurant Van Hal in Voorst – vermaard om het halve haantje – blijft nu vaker dicht. Lunchen kan er alleen op zondag, vanaf 12.00 uur, op andere dagen in de week openen de deuren pas om 15.30 uur. Na 17.00 uur gaat alle energie naar bezorgen en afhalen van maaltijden.

Dat gaat Kuipers in Doetinchem ook doen. ,,Het is nog even afwachten hoe die take-away gaat lopen, maar het heeft de vorige lockdown ook gewerkt en gaan ervan uit dat het ook nu weer lukt.”

Al is het alleen maar om alle zeventig collega’s aan het werk te houden, zegt Kuipers. ,,Daar zitten ook parttimers tussen. We willen ze allemaal behouden, want er is al een enorm tekort aan personeel en straks hebben we al die mensen ook weer nodig.”