Vroege stemmers in Winterswijk om de drukte te vermijden

WINTERSWIJK – Vijftien stemmen zijn er uitgebracht in het eerste uur van de eerste van drie verkiezingsdagen in Winterswijk. Om vijf over half negen meldden zich kort achter elkaar vier kiezers op het stembureau, dat op maandagochtend in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat is ingericht. Daarna wordt het weer stil.

,,Omdat ik in de risicogroep val”, is de verklaring van een Winterswijkse, die even na half negen de afgebakende tocht door het stembureau heeft gemaakt. ,,Die spreiding vind ik belangrijk, dat we over meerdere dagen kunnen stemmen.”

Vastomlijnde route

Binnen is te merken dat het stemmen via een vastomlijnde route moet worden afgewerkt. Bij binnenkomst, uiteraard met het mondkapje op, eerst de handen ontsmetten. Daarna wijst de gastvrouw de weg, maar die is ook zonder haar wel duidelijk. Via een afgebakend pad loop je door de hal. Dan een hoekje om en dan langs het eerste hokje. Daar moet de stempas worden ingeleverd, aangevuld met het identiteitsbewijs.

Naar de stemhokjes

Het tweede uit doorzichtig kunststof omgeven hokje is voor het uitreiken voor het stemformulier. Als kiezer loop je dan langs de uitgiftebalie voor koffie en soep van de gemeentelijke kantine (maar die blijft gesloten voor de kiezers) naar een van de stemhokjes. Die zijn net breed genoeg om het enorme stemformulier uit te vouwen.

Met een cadeautje

Als de democratische handeling is verricht, kan het enkele keren dubbelgevouwen formulier in de grote stembus worden geschoven. Daarna verlaten de kiezers dit stembureau door de tweede schuifdeur die het Winterswijkse gemeentekantoor rijk is. Met een cadeautje: het rode stempotlood (opschrift: ‘De Achterhoek stemt’) mag worden meegenomen.

Weinig moeite

,,Het is beter om de drukte te vermijden”, vindt een Winterswijker, die tegen kwart voor negen zijn stem heeft uitgebracht. Veel moeite kost het hem ook niet. ,,Ik woon hier kort bi’j”, klinkt het in de plaatselijke tongval. ,,Ik kon er zo efkes langslopen.”