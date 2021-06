Vroege wissel levert Bert Heuvelink uit Lochem zege op in Stentor Tour Wielerspel

De ploegleider uit Lochem verzamelde 349 punten in een rit vol valpartijen. ,,Ik zag vandaag veel kleine weggetjes, als het dan zo hard gaat is het een lastig parcours.’’ Heuvelink volgt de Tour de France altijd intensief. ,,Het is een leuke sport, ik volg het eigenlijk al sinds de jaren van Joop Zoetemelk.’’

Wonderbaarlijke Kelderman

Heuvelink haalt Zoetemelk ook aan als het over Wilco Kelderman gaat. De Nederlander van Bora is goed begonnen aan de Tour. Heuvelink heeft hem in zijn team opgenomen. ,,Hij doet het wonderbaarlijk goed. Hij valt nu eens niet, terwijl de rest wel valt. Maar het lastig in te schatten of hij het drie weken vol kan houden. Joop Zoetemelk had daar een mooie uitspraak over, hè. Parijs is nog ver.’’