Vrouw (28) had seks met voormalig mentorkind: ‘Iemand die me had moeten helpen, heeft misbruik van me gemaakt’

Boer die bomen in Joppe illegaal velde, moet ook nog bomen herplanten voor eerdere kap in Gorssel

De boer die vorige maand opdracht gaf tot de kap van tientallen bomen in bermen nabij zijn boerderij aan de Elfuursweg in Joppe, dicht bij Gorssel, moet nog altijd voldoen aan een eerdere herplantplicht voor een rij met bomen die hij in 2020 liet vellen. Ook toen was volgens de provincie Gelderland, net als nu, sprake van een illegale kap.

10 januari