Vrouw beroofd in Doetinchem, filmende ‘omstander’ werkt mogelijk samen met dader

Wat te doen met het zwembad in Winters­wijk?

8:58 WINTERSWIJK - Ergens anders gaan zwemmen, een andere exploitant of zwembad Jaspers verkopen: alles is mogelijk in Winterswijk. De gemeente zoekt ‘creatieve ideeën’ voor het zwemmen. Als het maar lukt om 160.000 euro te besparen op de jaarlijkse subsidie van de gemeente aan de stichting Zwembaden Winterswijk.