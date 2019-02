Vrouw en vriend die vader ‘kaalplukten’ krijgen werkstraf

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie, tijdens de rechtszaak twee weken geleden.

In tweeënhalf jaar tijd verdween er ruim 42.000 euro van vaders rekening, die goed gevuld was na een ontvangen erfenis van zo’n 35.000 euro. Maar de in Rijssen wonende vader profiteerde daar niet van: hij moest jarenlang van een tientje per week leven en kreeg van zijn dochter en haar vriend kliekjes te eten en maaltijden die soms ver over de datum waren.

Vertrouwen beschaamd

De rechtbank in Almelo rekent het de vrouw en haar partner zwaar aan dat zij het vertrouwen hebben beschaamd dat hun vader in hen had. ‘Zij hebben zonder medeweten en toestemming van haar verstandelijk beperkte vader, geld van diens rekening gehaald voor eigen gebruik. Dit misbruik heeft een periode van ruim tweeënhalf jaar geduurd’, schrijft de rechtbank in de uitspraak. Het wordt de vrouw kwalijk genomen dat zij hiervoor niet de volle verantwoordelijkheid neemt.

De vrouw en haar vriend moeten bijna 25.000 euro terugbetalen aan de vader. Volgens de rechtbank is bewezen dat zij deze som verduisterd hebben van zijn rekening. Dit bedrag komt bovenop de bijna 10.000 euro die eerder al is terugbetaald.