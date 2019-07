Vrouw gewond bij aanrijding Doetinchem

VIDEO Tobbedan­sen in de Hofmaatvij­ver in Neede: in vijf seconden bij de bel

9:35 NEEDE - Tobbedansen op de Needse Hofmaatvijver. Uiteraard is het idee gestolen van het ooit zo succesvolle TROS-programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’. In Neede scoort het onderdeel nog altijd: „Dit is toch gewoon lachen.”