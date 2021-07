Vrouw gewond bij botsing tussen twee auto's in Laren

Iedereen mag meegenie­ten van de groene oase bij Bertha (79) en Anton (83)

18 juli BORCULO – De tuin van Bertha en Anton Memelink is een plaatje. Je hoeft echt geen kenner te zijn om te zien dat hierover is nagedacht. „Eind oktober is de laatste bloeier uitgebloeid. En dat begint in het vroege voorjaar.”