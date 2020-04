Vrouw gewond door botsing met auto tegen boom bij Zelhem

Achter­hoeks echtpaar voelt zich geterrori­seerd door motorrij­ders: ‘Je kunt elkaar niet meer verstaan’

29 april NEEDE - Je wilt in het weekend in je tuin aan de Holtplas van het lentezonnetje genieten, maar binnen een minuut komen zes motoren met donderend geraas langs. En dat is volgens Joanne Peeters en haar man nog maar een gemiddelde. Ze worden er niet goed van. „Het loopt de spuigaten uit.”