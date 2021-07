Vrouw gewond door steekvlam van gasfles op camping in Aalten

Een van de twee vrouwen raakte gewond door die steekvlam en de brand die erdoor ontstond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Campinggasten hebben het vuur geblust. De brandweer was nog wel op de camping en heeft een nacontrole gedaan. Waardoor het lek in de gasfles is ontstaan is nog niet duidelijk.