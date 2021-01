Vrouw naar ziekenhuis na val met scootmobiel

Berkelland­se voetbal­clubs gaan samenwer­ken: ‘Je mag nooit het clubsenti­ment over het hoofd zien’

4 januari BORCULO - Vijf Berkellandse voetbalclubs gaan samen één jeugdafdeling oprichten. Uut Noaberschap Ontstaan staat voor de clubinitialen UNO’21. Harry Geverink was er als (toenmalig) voorzitter van GSV’63 in 2018 al mee bezig. „Mijn fout was destijds dat ik de clubemotie over het hoofd zag.”