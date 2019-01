Vrouw rijdt tegen vier geparkeerde auto's en belandt met auto op zijkant in Doetinchem

Sjoerd Weikamp: ‘Het kan alleen mislukken. Nou en?’

10:04 DOETINCHEM - Sjoerd Weikamp (39) is dé initiator en mede-bedenker van Veur Altied, de theatervoorstelling over De Graafschap. De voorstelling zorgde twee keer voor een afgeladen grote zaal in schouwburg Amphion. Weikamp is supporter en lid van de Raad van Commissarissen van de Doetinchemse voetbalclub. Op het podium van Amphion ontpopte hij zich als een conferencier mét potentie.