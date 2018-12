Vrouw uit auto geknipt in Silvolde

Nederlan­der betast jongen (12) in zwembad Bahia in Bocholt

15:00 BOCHOLT - De Duitse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 38-jarige Nederlander aangehouden. De man had in het saunagedeelte van zwembad Bahia in Bocholt een 12-jarige jongen seksueel lastiggevallen door hem meermaals te betasten.