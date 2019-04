Vrouw uit Winterswijk stak eigen huis in brand: vijf maanden cel

De rechtbank ging er van uit dat ze volledig ontoerekeningsvatbaar was en ontsloeg haar eerder van alle rechtsvervolging. Ze legde de maatregel op dat de vrouw voor een jaar opgenomen moest worden in een psychiatrisch ziekenhuis. De vrouw ging in hoger beroep.

Ongeluk

De Winterswijkse heeft steeds gezegd dat de brand een ongeluk was. Ze wilde barbecueën achter haar woning in de Poppersteeg, legde kranten en houtblokken in een vuurkorf en stak het aan. Een rieten stoel vatte vlam en vervolgens sloeg de brand over op andere spullen. Ze was in de war geweest, zei ze. Ze had al dagen niet geslapen en gegeten en had haar medicatie niet genomen.