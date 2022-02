Vrouw valt met elektrische fiets in Aalten

Petra uit België verkoopt Belgische zoetwaren in Neede: ‘Het begon met een busje satékrui­den’

Petra Kusters startte onlangs met de verkoop van zoetwaren uit haar geboorteland. Maar daar begon het niet mee. Hoe een busje satékruiden van Verstegen leidde tot een winkel in Belgische producten in de Oudestraat in Neede.

13 februari