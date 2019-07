Vrouw zwaargewond bij botsing in Hengelo, kruising afgesloten

video Pratend kind in stilte­coupé mondt na ‘Zutphen’ uit in gevecht tussen boze man en conducteur

2 juli Geklaag van reizigers over een kind dat niet stil wilde zijn in een stiltecoupé escaleerde zondag in tien minuten volledig. Van dat geklaag werd een man zo agressief dat er een vechtpartij met een conducteur ontstond.