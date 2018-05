Vrouw zwaargewond na trap van paard in Baak

Hart van Benno Jochemsen uit Zutphen klopt voor De Graafschap

10:54 Benno Jochemsen (61) is Zutphenees,woont in het hart van de stad. Zijn voetbalhart ligt in Doetinchem, bij De Graafschap. Het klopt dit weekend sneller dan anders: de club maakt grote kans op promotie naar de eredivisie. Hij is er zondag bij.