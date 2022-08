Vrouwen gaan nu ook vogelschieten: ‘Weg met die stok, hier met dat geweer!’

Om de een of andere reden was vogelschieten nooit voorbehouden aan de vrouwen. Zij moesten maar zien dat ze met een stok het tot schutterskoningin schopten. Terwijl dat in feite moeilijker is dan schieten, weet Liona van Maasakker uit ervaring. Ze is bestuurslid van de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen Borculo, die ook ieder jaar het Septemberfeest organiseert. „Schieten is leuker en makkelijker, want je kunt veel beter richten. Gooien is niet prettig en gaat vaak mis”, vertelt ze. Daarom was de animo voor het vogelgooien vaak veel minder groot dan voor het schieten. Maar sinds is aangekondigd dat vrouwen nu ook het geweer ter hand mogen nemen, loopt het min of meer storm.