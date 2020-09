Vrouwen proberen woning van oudere vrouw in Zelhem binnen te komen met babbeltruc

De twee wilde zogenaamd een gesprek met de inwoner over de ouderenvoorziening. ,,De vrouw heeft vervolgens heel adequaat gehandeld", weet wijkagent Wouter Pol over de gebeurtenis op 7 september. ,,Ze heeft gevraagd naar de legitimatie van de twee vrouwen. Dit konden ze niet tonen en daarom is de toegang geweigerd. Dat is precies zoals het hoort.”

Geen bezoeken van gemeente

Pol: ,,Het is bij deze ene melding gebleven. Ik deel dergelijke incidenten altijd gelijk op sociale media om mensen te waarschuwen. Vorig jaar is er geïnvesteerd in het voorlichten van met name senioren. Vaak proberen twee of drie mensen sieraden en geld afhandig te maken door middel van afleiding, zoals een gesprek.” Mensen met vergelijkbare ervaringen worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.