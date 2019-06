Vrouwen redden konijntje in dichtgeknoopte zak van verstikkingsdood

Els liep met een vriendin in de omgeving van de Doctor van Hengelstraat in Ulft toen ze gepiep hoorden komen uit een vuilniszak. De vrouwen openden de zak en troffen daarin het konijntje aan.



Ze hebben het diertje meegenomen naar het woon-zorgverblijf waar ze wonen en belden de dierenambulance. Die heeft het konijntje gecontroleerd en meegenomen naar het dierenasiel in Doetinchem. Het konijn maakt het goed.



De dierenambulance hoop dat mensen die meer informatie hebben over het konijn, of die iets hebben gezien, zich melden bij de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk.