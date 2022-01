Vrouwen uit Terborg verdacht van handel in drugs vanuit huis in Duiven: woning maanden op slot

Nick uit Zutphen pokert even niet om de pegels, maar om de sportieve roem: ‘Ook dat geeft best een kick hoor’

Wat nu? Dat dacht pokeraar Nick Straalman toen het wereldwijde onlineplatform Pokerstars in Nederland in de ban werd gedaan. ‘Komt er een einde aan mijn digitale pokeravontuur?’, vroeg de 32-jarige Zutphenaar zich af. Nee, want Nick vond een alternatief: de site van het ONK Poker. Hij speelde kort na de jaarwisseling op zijn laptop een voorronde, won die en plaatste zich meteen maar even voor de finale van de open nationale titelstrijd.

17 januari