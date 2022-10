Vuilnisman twijfelt niet en dumpt afval op straat in Groenlo

met video Grolsch en Brou­wersnös brouwen speciaal­bier om held van Slag om Grolle te eren

GROENLO - Speciaal voor de Slag om Grolle hebben de Groenlose brouwerij Brouwersnös en de van oorsprong Grolse brouwer Grolsch de handen ineen geslagen. Het resultaat is de Dulcken, een authentiek Grols speciaalbier: gebrouwen in de ketels van Brouwersnös in Groenlo.

30 september