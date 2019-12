Vuilstort De Langenberg heeft nog stroom over

,,We produceren nu zo’n 500.000 kilowattuur aan elektriciteit”, zegt Thijs Huls van het Achterhoekse energiebedrijf AGEM. ,,Daarvan wordt 100.000 kilowattuur door die leden gebruikt. Dat betekent dat er nog 400.000 kilowattuur over is om van te profiteren.”

Het afval in de voormalige vuilstortplaats produceert een gas, dat in een gasmotor in elektriciteit wordt omgezet. Deze zomer is op De Langenberg een nieuwe gasmotor in gebruik genomen, die nog meer dan vijf jaar energie uit de vuilnisbelt kan winnen. ‘Echt Achterhoekse energie’ noemt AGEM dat.

46 mensen lid

De technische installatie wordt uitgebaat door coöperatie Biozon. Daarvan zijn 46 mensen in en rond Zelhem lid geworden. Die zijn aandeelhouder in de coöperatie geworden en ontvangen 12 eurocent per aan hen geleverde kilowattuur elektriciteit. Dat voordeel is gebaseerd op de teruggave van de energiebelasting.

Deelnemen in Biozon door certificaten te kopen hoeft niet, meedoen kan ook zonder zo’n certificaat. De opbrengst is dan lager. Thijs Huls: ,,Deelnemen staat ook open voor iedereen in de postcodegebieden rondom Zelhem.” Die ‘postcoderoos’ rondom Zelhem omvat ook 6999, 7002, 7004, 7009, 7021, 7025, 7255 en 7256.

Na vijf jaar zonnepanelen